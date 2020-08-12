قانوني: الخلافات السياسية أجهضت كل المحاولات الرامية لتمرير المحكمة الاتحادية

قال الخبير القانوني زانا سعيد، إن الخلافات السياسية أجهضت كل المحاولات الرامية لتمرير المحكمة الاتحادية بعدما وصل إلى مراحله التشريعية.



وأضاف أن القوى الكردستانية لديها مطالب عدة تتعلق بمنح المكون عدد من اعضاء المحكمة الاتحادية وكذلك أعضاء بالفقه الإسلامي، مبينا أن من أكثر النقاط الخلافية هي ما تتعلق بآلية اتخاذ القرارات داخل المحكمة الاتحادية بالإجماع أو بالأغلبية.



وأوضح سعيد، أن قانوني الانتخابات والاتحادية من القوانين الجدلية داخل مجلس النواب ولا يمكن تمريرهما مالم يستشعر البرلمان بالضغط الجماهيري عليه.