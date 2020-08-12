بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 12 آب 2020
آخر الأخبار
الموت يغيب الأديب والروائي أحمد الباقري عن عمر ناهز الـ٨٠ تسجيل 3441 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة في عموم العراق بعد انقضاء ١٠٠ يوم.. العقابي: الكاظمي يتعامل مع الأزمات بعقلية الناشط الإعلامي نائبة: مشروع قانون العنف الأسري لا يتضمن أي مواد تقلل من هيبة العائلة العراقية وأفرادها تسجيل 2510 إصابات جديدة بكورونا و 188 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية بإيران 125 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة في ذي قار الكربولي: العملية السياسية في العراق أخفقت في بناء نموذج ديمقراطي حر اعتقال خبير التفخيخ لدى داعش الإرهابي أثناء دخوله العراق 129 وفاة و5102 إصابة جديدة بفايروس كورونا في روسيا إصابة نجم برشلونة بفايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 آب 2020 02:14 م

الاتصالات تضع تسعيرة إنترنت جديدة وتلغي الاشتراكات

الاتصالات
 
أعلن وزير الاتصالات  ، أركان شهاب، اليوم الأربعاء، عن وضع تسعيرة جديدة للإنترنت وإلغاء الاشتراكات "الأضعف".
وقال في تصريح  له ، إن "عمليات الصدمة مستمرة في عملها حتى القضاء على تهريب سعات الانترنت"، مشيراً إلى أن "الوزارة سوقت سعات انترنت في نينوى بقيمة مليارين شهرياً".
وأضاف، أن "هناك توجهاً لالغاء الاشتراكات الاضعف لمشتركي خدمة الانترنت، دون تحميل المواطن مبالغ اضافية".
وأكد الوزير  ، أن "الوزارة وجهت باسلوب الدعوة المباشرة إلى خمس شركات في العالم"، مبيناً أن "مشروع القرض الياباني يحتوي على 150 الف خط ارضي +انترنت (فايبر)".
وتابع شهاب، أن "خدمة الانترنت ستشهد تحسناً في نهاية العام الجاري لدى 150 الف منزل في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، وهناك اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة في الشهر المقبل".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا العراق

تسجيل 3441 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة في عموم العراق 12 آب 2020 04:10 م

كورونا في العراق

125 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة في ذي قار 12 آب 2020 03:17 م

كورونا في العراق

الديوانية تسجل 106 حالات شفاء جديدة من كورونا المستجد و54 إصابة جديدة 12 آب 2020 02:30 م

Capture

منتجات إيران الرديئة تغرق الأسواق .. والمحلي يصارع للوجود ! 12 آب 2020 11:48 ص

120202213352516156411

الدولار يرتفع مجدداً في بورصة الكفاح خلال تعاملات اليوم 12 آب 2020 11:31 ص

وزارة الصحة

الصحة: ندرس مضمونية وفعالية اللقاح الروسي الجديد لمواجهة كورونا 12 آب 2020 10:29 ص

علي التميمي

خبير قانوني :استمرار انتهاك حقوق الانسان يضع العراق أمام العقوبات العسكرية والحصار 12 آب 2020 10:27 ص

حسين العقابي

العقابي يشدد على ضرورة إنهاء السرقات بالنفط والإنترنت والكهرباء والمنافذ الحدودية 12 آب 2020 10:25 ص

التعليقات