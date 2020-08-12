القبض على متهمين بحوزتهما ٤١ كيلو غراما من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة



القت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية القبض على متهمين اثنين بحوزتهما (٤١) كيلو غراما من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة.



وقال بيان للمديرية " ان مفارزها القت القبض على متهمين اثنين ، ضبط بحوزتهما (٤١) كيلو غراما من مادة الحشيشة المخدرة و 24 الف حبة مخدرة من نوع كبتي و (٥٠٠) غرام من الحبوب المطحونه من نوع كبتاجون و (١١) غراما من مادة الكريستال المخدرة مع أدوات تعاطي متعددة وميزان إلكتروني و مسدس ناري في محافظة البصرة حيث يقومان بالتوزيع إلى جميع محافظات العراق ، مبينا انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهما العادل.