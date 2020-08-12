ائتلاف العبادي يطالب الحكومة التركية بالالتزام بسياسة حسن الجوار







طالب ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي الحكومة التركية بالالتزام بسياسة حسن الجوار



ودان الائتلاف في بيان "باشد العبارات الجريمة السيادية التي ارتكبتها تركيا بحق العراق، وادت الى استشهاد كوكبة من ضباط حرس الحدود من قواتنا المسلحة".



ورأى الائتلاف "بالانتهاك التركي سابقة خطيرة وخروجا فجّا عن الاعراف والقوانين الدولية، وتماديا بحق العراق لا يمكن قبوله بحال".



ودعا "الحكومة العراقية لممارسة مسؤولياتها بتقديم شكوى الى مجلس الامن ودراسة جميع السبل للرد على هذا الاعتداء الصارخ".



وتابع انه "في الوقت الذي يطالب فيه ائتلاف النصر الحكومة التركية الالتزام بسياسة حسن الجوار، والتاسيس لعلاقات راسخة متكافئة مع العراق، فانه يرفض ويدين هذا الاعتداء ويحمّل تركيا جميع ما سيترتب على سياساتها الخاطئة تجاه العراق".



ودعا الائتلاف كذلك " القوى السياسية والفعاليات الشعبية الى التضامن وتوحيد الجهود للدفاع عن كرامة وسيادة الدولة، محذرا الاطراف السياسية من اللعب المزدوج والتخادم السياسي الذي يمرر الاجندات الاقليمية على حساب المصالح والسيادة العراقية".