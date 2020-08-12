خبير اقتصادي: افتتاح معبر عرعر بين العراق و السعودية سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما







اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي ، ان افتتاح معبر عرعر بين العراق والمملكة العربية السعودية سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في الأمد القصير.



وقال قصي في تصريح صحفي ان" المعبر يعتبر احد أوجه تنفيذ ستراتيجية التنمية للمملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ والتي تطمح الى ان تكون المملكة جسرا بين قارة أفريقيا وآسيا والعراق في نفس الوقت يطمح العراق لزيادة ايراداته عن طريق خلق ايرادات غير نفطية من خلال استثمار الموقع الجغرافي المتميز والذي يسمح له بالربط بين قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وذلك سينعكس مستقبلا على تحويل مسار التجارة الدولية بأتجاه العراق ومن خلال ذلك سيتم إعادة تأهيل البنى التحتية وإمكانية إنشاء مدن حرة للتبادل التجاري.



واكد ان : افتتاح المعبر سيسهم بتوفير فرص عمل حقيقية ويسهم بشكل مباشر في زيادة القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية ومنها الاستثمارات الخليجية التي تهدف لاستثمار القدرات العراقية في الانتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي لدول الخليج العربي عن طريق استثمار الأراضي الزراعية في بادية السماوة ؛ بالمقابل يسعى العراق الى بناء علاقات ستراتيجية متكاملة في كل القطاعات الاقتصادية مع دول المنطقة وخاصة دول الخليج العربي التي تمتلك إمكانيات مالية تستطيع أن ترفع من القدرات الاقتصادية العراقية ليصبح من أكبر اقتصاديات العالم ولو بعد حين.