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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 12 آب 2020 01:40 م

نائب كردي : زيارة الكاظمي لواشنطن مهمة جدا لكي يأخذ العراق دوره الفعال في عملية التوازن في المنطقة

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نائب كردي : زيارة الكاظمي لواشنطن مهمة جدا لكي يأخذ العراق دوره الفعال في عملية التوازن في المنطقة


 اكد عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية بشار الكيكي " أن"زيارة رئيس الوزراء الكاظمي للولايات المتحدة الأميركية مهمة جداً، لإعادة رسم موقع العراق في المجتمع الدولي، وكذلك لكي يأخذ العراق دوره الفعال في عملية التوازن بين القوى الاقليمية في المنطقة".
 وقال الكيكي في تصريح صحفي  "ان أهمية الزيارة  تكمن في تحقيق أهدافها، عبر إبعاد العراق عن الصراعات الخارجية، واقناع أميركا بأن العراق سيتمكن من الحفاظ على قراره الحر السيادي ولن يتأثر إقليميا، وسيكون القرار عراقياً بناء على مصلحة العراق وشعبه".

واوضح "  أن "الزيارة مهمة جداً من الناحيتين الموضوعية والشكلية، وهي خطوة إيجابية لتحريك مستوى العلاقات الخارجية العراقية في المجتمع الدولي، لأن أميركا عامل دولي مهم جداَ".

وأشار إلى أن "أحد أوجه أهمية الزيارة؛يكمن في وضع واشنطن في الصورة الصحيحة من ناحية التواجد العسكري الاميركي والاجنبي في العراق، والخروج بنتيجة من خلال المفاوضات", لافتا الى أنه "من الضروري أن يكون هناك اجماع عراقي باحتواء الموضوع بالشكل الذي يصب في مصلحة الشعب العراقي من جميع النواحي".

ولفت الى أن "أهم الملفات التي من الممكن أن يطرحها رئيس الوزراء هو التواجد العسكري الأميركي، والعمل على توقيع اتفاقية ترسم ملامح التواجد العسكري وآليات التعامل بين الجانبين بهذا الشأن".

وأشار الكيكي، إلى أن "هناك ملفات اقتصادية ستطرح خلال الزيارة، لأن هناك مصالح بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، وهناك شركات تعمل في العراق في مجال الطاقة، وهناك حاجة ماسة لمساهمة الجانب الاميركي في المجال الاستثماري في العراق", مبينا أن "على رئيس الوزراء الكاظمي أن يطمئن الجانب الأميركي بأن العراق بيئة جاذبة للاستثمار.
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