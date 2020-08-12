نائب يؤكد ان اغلبية اعضاء البرلمان يؤيدون الانتخابات المبكرة لكنهم يدعون إلى موعد أبكر من حزيران









اكد عضو مجلس النواب عن محافظة المثنى ، سعران الاعاجيبي ان اغلبية اعضاء البرلمان يؤيدون الانتخابات المبكرة، لكنهم يدعون إلى موعد أبكر من حزيران".



واقترح في تصريح صحفي " أن تجرى الانتخابات المبكرة في شهر نيسان الذي يتصف بأجواء معتدلة عكس حزيران الذي قد يشهد قلة المشاركة بسبب اجوائه الحارة وانقطاع الكهرباء.



واشار الاعاجيبي الى أنه لا ضرورة لعقد جلسة استثنائية للبرلمان بهذا الشان، مبينا أنه يمكن عقد جلسة للرئاسات الثلاث ورؤساء القوى السياسية لمناقشة الوضع وفي النهاية فان اعضاء البرلمان موافقون على مقترحات الحكومة".



واوضح " ان البرلمان يمكن ان يحل نفسه قبل شهرين من الانتخابات وهو ما جاء في الدستور ولكن يبقى على البرلمان اكمال ملحق قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية وان كان الاخير غير مؤثر في سير الانتخابات حيث يمكن لها ان تحكم وان كان فيها نقص في الاعضاء".