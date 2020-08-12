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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 12 آب 2020 01:33 م

الدايني: ميليشيات اللا دولة تصنع الدمار وتستهدف الآمنين في ديالى

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الدايني: ميليشيات اللا دولة تصنع الدمار وتستهدف الآمنين في ديالى




اكد النائب السابق محمد الدايني، أن ميليشيات "اللا دولة" تصنع الدمار وتستهدف الآمنين في محافظة ديالى.
وقال الدايني في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" إن "ميليشيات "اللادولة" في ديالى تصنع الدمار وتستهدف الآمنين الأبرياء، إرهاب مفتوح، مساء يوم ١١-٨-٢٠٢٠ استهدفت بنادقهم المأجورة العمياء شباب قرية "أبو كرمة" منطقة الوقف.
وأضاف "أصيب تسعة أشخاص (حسين غفوري الطائي ، سجاد ابراهيم عبد الواحد ، محمود ستار ، مصطفى عصام جدوع ، ضياء محمد خلفون ، حيدر أدهم عبد الواحد ، مصطفى قاسم محمد ، كريم عبدالله حسن ، علي صالح بلال ) أصابات البعض منهم خطيرة وتدمير أحدى السيارات.
وتابع "وقع الحادث أمام أحدى ثكنات الفوج "٨" طوارئ ديالى دون تحريك ساكن . حرق . تجريف . قتل . يستهدف هذه المناطق لتهجير ما تبقى من ساكنيها، أن الله يبقي دولة العدل وإن كانت كافرة وينهي الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة.
 وانهى حديثه بالقول، "ديالى تنزف، شباب يقتل وبساتينها تحرق.
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