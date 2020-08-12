منتجات إيران الرديئة تغرق الأسواق .. والمحلي يصارع للوجود !

شهدت الاسواق المحلية ارتفاعا باسعار المنتجات الغذائية المستوردة..وذلك عقب منعها من اجل دعم المنتج المحلي .



قرارات منع دخول المنتجات الاجنبية الى البلاد تعتبر احدى وسائل الدعم للمنتج المحلي، الا ان الاسواق تعج بالمنتجات المستوردة رغم منع استيرادها الى البلاد.

مراقبون طالبوا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على جودة المنتج المحلي ليحل محل الاجنبي في الاسواق من خلال المنافذ الحدودية التى تحولت إلى بؤر فساد تسيطر عليها الأحزاب السياسية المتنفذة في العراق وتهدر 10 مليارات دولار سنويا من المفترض أن تدخل خزينة الدولة غلا انها تضل طريقها وتذهب الى جيوب الفاسدين والمرتشين

.مواطنون اكدوا ان قرارات منع استيراد العديد من المواد الغذائية والفواكه واللحوم جاء في مصلحة التاجر والسماسرة الذين يغيرون وصف ادخال هذه المواد الى البلاد، والتي يتحمل تبعاتها المواطن بارتفاع كبير في اسعارها لربما يصل الى الضعف.