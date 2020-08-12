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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 آب 2020 11:37 ص

إحباط تهريب ٣٠ سبيكة من الذهب العراقي إلى إيران

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ألقت وكالة الاستخبارات ، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بحوزته (٣٠) سبيكة ذهبية معدة للتهريب في في قضاء بنجوين الحدودي في السليمانية مع ايران .
وذكر بيان للاستخبارات  انه" من خلال تكثيف الجهد الاستخباري ووفق معلومات دقيقة، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الحدود في وزارة الداخلية القبض متهم في قضاء بنجوين الحدودي".
واضاف انه"ضبط داخل عجلته (٣٠) سبيكة ذهبية تزن جميعها(٢٠) كيلو غرام من الذهب، كان ينوي إدخالها من إحدى دول الجوار الى الاراضي العراقية بصورة غير قانونية."

وتابع انه تم " ضبط السبائك الذهبية بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهم الى الجهات المختصة".
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أخر تعديل: الأربعاء، 12 آب 2020 01:44 م
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