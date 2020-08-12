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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 آب 2020 11:33 ص

البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتحرك عاجل لإيقاف اعتداءات تركيا على العراق

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أدان رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي قامت به الجمهورية التركية بقصف منطقة سيدكان بمحافظة أربيل العراقية بطائرة مسيرة، الأمر الذي أدى إلى قتل وإصابة عدد من قوات حرس الحدود العراقي.

وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم الأربعاء، على أن "هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تُعد تعدياً خطيراً على سيادة جمهورية العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار".

وأكد مشعل بن فهم السُّلمي،" تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع العراق في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير للدفاع عن سيادته والتصدي لأي اعتداء على أراضيه"، معرباً عن "استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة جمهورية العراق حفاظاً على الأمن والسّلم في المنطقة".

وعبّر رئيس البرلمان العربي عن "خالص تعازيه ومواساته لجمهورية العراق رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في ضحايا الاعتداء، سائلاً الله عز وجل أن يَمُن على المصابين بالشفاء العاجل".
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