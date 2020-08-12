الدولار يرتفع مجدداً في بورصة الكفاح خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح فيما استقرت بالأسواق المحلية ، اليوم الأربعاء.
وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.600 دينار لكل 100 دولار .
فيما سجلت بورصة الكفاح ليوم امس الثلاثاء 123.500 دينار لكل 100 دولار.
أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة
سعر بيع الدولار = 124.000 دينار.
سعر شراء الدولار = 123.000 دينار.
وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.600 دينار لكل 100 دولار .
فيما سجلت بورصة الكفاح ليوم امس الثلاثاء 123.500 دينار لكل 100 دولار.
أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة
سعر بيع الدولار = 124.000 دينار.
سعر شراء الدولار = 123.000 دينار.