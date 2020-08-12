الصحة: ندرس مضمونية وفعالية اللقاح الروسي الجديد لمواجهة كورونا

أكدت وزارة الصحة والبيئة، ، أنها تدرس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية مضمونية وفعالية اللقاح الروسي الجديد لمواجهة كورونا.

وقال الوكيل الفني للوزارة، حازم الجميلي إن “الجهات الفنية في وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية تدرس مضمونية وفعالية اللقاح الروسي الجديد لمواجهة كورونا”، لافتا إلى أن “اللقاح جديد، لم تكتمل المعلومات النهائية حوله حتى الآن.

وأضاف، أن “وزارة الصحة لا يجوز لها أن تستعمل أي لقاح إذا لم يقر من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث إن هنالك تنسيقا وتعاونا معها”، مبينا أن “وزارة الصحة متواصلة مع ممثل منظمة الصحة العالمية لمتابعة تفاصيل هذا الموضوع.