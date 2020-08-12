خبير قانوني :استمرار انتهاك حقوق الانسان يضع العراق أمام العقوبات العسكرية والحصار

قال الخبير القانوني ، علي التميمي، ان استمرار انتهاك حقوق الانسان يضع العراق امام العقوبات العسكرية والحصار.

واوضح التميمي في بيان ان " مجلس الأمن يعتمد على التدرجية في القرارات فهي تبتدأ من التنبيه والإنذار ثم تشكيل اللجان ومنع السفر والحصار الاقتصادي ثم التحول إلى العقوبات العسكرية والوصاية عندما لاتلتزم الدول بالقرارات وفق المواد ٣٨ إلى ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة.

واشار الى انه "اذا لم يلتزم العراق سنكون أمام تلك الخيارات كون انتهاك حقوق الانسان هي الأخطر تأثيرا في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فهي التي تسقط الدول كما حصل للعراق قبل ال٢٠٠٣ بالقرار ٦٨٨ وخطوط الطول ٣٦ و٣٢

وتابع "يرافق ذلك مشروع القانون الأميركي الذي اقترحه الكونجرس الأمريكي على الخارجية الامريكية فهو اي هذا القانون يختلف عن قرارات الخزانة الأميركية الذي هو معنوي لكن هذا القانون الذي سيشرع بعد ٩٠ يوما به صبغة دولية وربما يتيح استخدام القوة التنفيذية العسكرية في الداخل العراقي اذا استمر الحال على ماهو عليه.