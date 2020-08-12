العقابي يشدد على ضرورة إنهاء السرقات بالنفط والإنترنت والكهرباء والمنافذ الحدودية

شدد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، ، على ضرورة السيطرة على السرقات التي يحصل بملفات النفط والانترنت والكهرباء والمنافذ الحدودية، سيما الشمالية منها.

وقال العقابي ان الحكومة الحالية لم تتخذ أي خطوة تجاه مليارات الدولارات المهدورة من إيرادات نفط الشمال والمنافذ الحدودية الشمالية"، مبينا أن "نحو 11 مليار دولار هي الإيرادات من النفط والمنافذ الشمالية، وغض النظر عنها يعتبر تجاوزا للدستور".

وأعتبر أن "الحكومة الحالية تتعامل بازدواجيه ومزاجية، كونها تتخذ اجراءاتها الرادعة في منافذ الوسط والجنوب وتترك شمال العراق وتسلم أموال عائدات نفط الجنوب الى كردستان دون عدالة".

وأشار العقابي إلى أن "السرقات في ملفات النفط والكهرباء والانترنيت وغيرها من الملفات يجب ان تنتهي على وجه السرعة الممكنة، سيما في المنافذ الشمالية لمنع تدمير اقتصاد العراق"..