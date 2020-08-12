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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 آب 2020 10:23 ص

نائب: لا حجة للحكومة بعدم دفع الرواتب بعد إقرار قانون الإقتراض وارتفاع أسعار النفط

جمال كوجر
طمأن عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، الموظفين بشأن رواتبهم، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها اي حجة لعدم دفعها بعد ان تم اقرار قانون الاقتراض وارتفاع  اسعار النفط.

وقال كوجر إن "الحكومة اعلنت أنها تمتلك حالياً قانون الاقتراض الذي اقره البرلمان سابقاً، وبالتالي فان لديها القدرة على تسديد الرواتب، ولا يمكنها بعد الان التحجج بعدم قدرتها في تسديد رواتب الموظفين.

واضاف أن "ارتفاع أسعار النفط مرة اخرى قد اتاح للحكومة عائدات مالية اكثر وسيساعدها في تخطي المرحلة بشان توفير الاموال للنفقات التشغيلية"، مستدركا اذا "كانت هناك اسباب او حجج اخرى في عدم القدرة في توفير هذه الرواتب فعليهم ان يصرحوا بها ويعلنوها للجهات المعنية سواء كان البرلمان او الموظفين المعنيين مباشرة بقضية الرواتب. 
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