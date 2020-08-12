بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 12 آب 2020
آخر الأخبار
النزاهة: السجن سبع سنوات لمعاون محافظ ديالى الأسبق لإضراره المال العام القبض على متهمين بحوزتهما ٤١ كيلو غراما من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة ائتلاف العبادي يطالب الحكومة التركية بالالتزام بسياسة حسن الجوار خبير اقتصادي: افتتاح معبر عرعر بين العراق و السعودية سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما نائب كردي : زيارة الكاظمي لواشنطن مهمة جدا لكي يأخذ العراق دوره الفعال في عملية التوازن في المنطقة نائب يؤكد ان اغلبية اعضاء البرلمان يؤيدون الانتخابات المبكرة لكنهم يدعون إلى موعد أبكر من حزيران الدايني: ميليشيات اللا دولة تصنع الدمار وتستهدف الآمنين في ديالى علاوي: لايمكن اجراء اي انتخابات الا وفق مفوضية وقانون جديدين وبنظام بايومتري الماليــة النيابيـة: الحكومـة أخلـت بوعودهــا ولا اقتـراض دون موازنـة مراقبون: انفجار مرفأ بيروت أنهى صلاحية الرؤوس والأذناب معا في لبنان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 آب 2020 10:20 ص

السوداني: دعوى مدنية لإصدار أمر بإيقاف تمديد عقود تراخيص الهاتف النقال

محمد-شياع-السوداني-صور-وزارة-العمل-العراق
أعلن عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب محمد شياع السوداني ، عن إقامة دعوى مدنية لدى محكمة بداءة الكرخ ، على الجهات المسؤولة ومديري شركات الهاتف النقال المشمولة بالتجديد ( زين ، اسيا سيل ، كورك تليكوم ) وذلك لإلزام الجهات الحكومية بعدم تجديد هذه العقود ، وعدم منحهم مدة تعويضية بعد انتهاء مدة التراخيص الاصلية. 
وجدد السوداني، تأكيده  رفض تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق كونها  تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية ، فضلا على تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات ، ولعدم وجود تنافس حقيقي يتيح لشركات اخرى الدخول في تقديم هذه الخدمة بما يضمن زيادة الايرادات غير النفطية ودعم الإقتصاد الوطني ؛مشيرا الى عدم استجابة هيأة الاعلام والاتصالات للمواقف الرسمية كلها وما أعلنته نخبة من الخبراء والمختصين من رفض للقرار المذكور والمطالبة بإعادة النظر فيه .
واضاف ، " طلبنا من القاضي إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التمديد لحين حسم الدعوى منعا لهدر المال العام ، وقدمنا  المستندات القانونية الثبوتية كافة ، وقد قام  القاضي بمفاتحة هيأة الاعلام والاتصالات لتزويد المحكمة بالاوليات كافة ، وقد حدد موعد المرافعة يوم (8/18) ".

ودعا السوداني ، هيئة النزاهة الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بالتنسيق مع محكمة تحقيق النزاهة بناءً على الأخبارات المقدمة من النواب ، مشيرا الى تعاون الخبراء في مجالي الإتصالات وابرام العقود بتقديم استشارات قيمة وحجج دامغة ، كان لهما الاثر البالغ في تنظيم هذه الدعوى واخراجها الى حيز الوجود.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
Capture

منتجات إيران الرديئة تغرق الأسواق .. والمحلي يصارع للوجود ! 12 آب 2020 11:48 ص

120202213352516156411

الدولار يرتفع مجدداً في بورصة الكفاح خلال تعاملات اليوم 12 آب 2020 11:31 ص

وزارة الصحة

الصحة: ندرس مضمونية وفعالية اللقاح الروسي الجديد لمواجهة كورونا 12 آب 2020 10:29 ص

علي التميمي

خبير قانوني :استمرار انتهاك حقوق الانسان يضع العراق أمام العقوبات العسكرية والحصار 12 آب 2020 10:27 ص

حسين العقابي

العقابي يشدد على ضرورة إنهاء السرقات بالنفط والإنترنت والكهرباء والمنافذ الحدودية 12 آب 2020 10:25 ص

جمال كوجر

نائب: لا حجة للحكومة بعدم دفع الرواتب بعد إقرار قانون الإقتراض وارتفاع أسعار النفط 12 آب 2020 10:23 ص

وزارة التربية

التربية تؤكد استمرار امتحانات الطلبة "الخارجيين" خلال أيام الحظر الشامل 12 آب 2020 10:17 ص

كورونا في العراق

الصحة : تسجيل 3396 إصابة جديدة بكورونا و2312 حالة شفاء اليوم 11 آب 2020 03:41 م

التعليقات