خلية الإعلام الأمني تؤكد سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من الجسر المعلق ببغداد

اكدت خلية الاعلام الامني سقوط صاروخ نوع كاتيوشا الليلة الماضية بالقرب من الجسر المعلق ببغداد.



وقالت الخلية في بيان ان صاروخا نوع كاتيوشا سقط الليلة بالقرب من الجسر المعلق ببغداد، دون خسائر تذكر".



واضافت :" ان المعلومات تشير الى ان هذا الصاروخ انطلق من معسكر الرشيد، فيما عثرت القوات الامنية على صاروخ آخر معد للاطلاق في المكان ذاته، وقد تم التعامل معه اصوليا".