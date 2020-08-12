الناطق باسم القوات المسلحة : على الجانب التركي إيضاح ملابسات جريمة استهداف المقاتلين العراقيين ومحاسبة المتورطين



ادان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بشدة اقدام الجانب التركي على استهداف مجموعة من مقاتلينا الابطال بواسطة طائرة مسيرة .



وقال رسول في بيان :" ان هذا الاعتداء الآثم اسفر عن استشهاد آمر اللواء الثاني بالمنطقة الاولى في قيادة قوات حرس الحدود وآمر الفوج الثالت واصابة آمر الفوج الاول وضابط استخبارات واثنين من المنتسبين المرافقين لهم ، حيث كان المقاتلون في عملية استطلاع في منطقة سيدكان التي تقع داخل الاراضي العراقية وتبعد ٤ كيلو مترات عن الشريط الحدودي مع تركيا ".



واضاف : " ان هذا الاعتداء المدان يتطلب ان تعمل القوات التركية على ايضاح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين بها، حفاظاً على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين التي حرص العراق على الحفاظ عليها ومراعاتها " .



وتابع الناطق :" حذرنا في وقت سابق من استمرار التجاوزات التركية على الاراضي العراقية ، وان دماء العراقيين غالية ولن نتسامح مع هدر الدم العراقي".