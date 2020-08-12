الكعبي يدعو مجلس الأمن إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية

دعا النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي مجلس الامن الدولي الى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية .



وطالب الكعبي في بيان الحكومة باستدعاء السفير التركي وتسليمه رسالة احتاج شديدة اللهجة، مشددا على :" ان تكرار التجاوزات التركية يعد انتهاكا صارخا لجميع مبادئ ميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة "،



واكد :" ان الاعتداءات التركية على سيادة العراق وحماة ثغوره من شأنها ان تلحق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وتركيا بشكل كامل".



واستنكر ، تمادي القوات التركية بعدوانها ، وكان اخرها ما حدث امس من قصف لعجلة عسكرية تابعة لحرس الحدود العراقي بمنطقة سيدكان بمحافظة اربيل والذي تسبب بمقتل امر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الاولى ، وامر الفوج الثالث/ اللواء الثاني ومرافقهما .