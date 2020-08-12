رئاسة الجمهورية: استهداف تركيا لمنطقة سيد كان انتهاك خطير للسيادة العراقية

استنكرت رئاسة الجمهورية استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة سيد كان في إقليم كردستان.



وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان "ندين الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا من خلال طائرة استهدفت منطقة سيد كان في إقليم كردستان".



واضافت ان "الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار"، قائلة"اننا نشجب هذه الأعمال العدوانية التي أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء إضافة إلى ضباط من حرس الحدود الأبطال".



ودعت الرئاسة إلى "الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات، والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم لحلّ المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين وبالطرق والوسائل السلمية وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة".