بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 12 آب 2020
آخر الأخبار
النزاهة: السجن سبع سنوات لمعاون محافظ ديالى الأسبق لإضراره المال العام القبض على متهمين بحوزتهما ٤١ كيلو غراما من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة ائتلاف العبادي يطالب الحكومة التركية بالالتزام بسياسة حسن الجوار خبير اقتصادي: افتتاح معبر عرعر بين العراق و السعودية سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما نائب كردي : زيارة الكاظمي لواشنطن مهمة جدا لكي يأخذ العراق دوره الفعال في عملية التوازن في المنطقة نائب يؤكد ان اغلبية اعضاء البرلمان يؤيدون الانتخابات المبكرة لكنهم يدعون إلى موعد أبكر من حزيران الدايني: ميليشيات اللا دولة تصنع الدمار وتستهدف الآمنين في ديالى علاوي: لايمكن اجراء اي انتخابات الا وفق مفوضية وقانون جديدين وبنظام بايومتري الماليــة النيابيـة: الحكومـة أخلـت بوعودهــا ولا اقتـراض دون موازنـة مراقبون: انفجار مرفأ بيروت أنهى صلاحية الرؤوس والأذناب معا في لبنان
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 12 آب 2020 09:54 ص

دواد: الكاظمي سيطلب خلال زيارته إلى واشنطن استثناء العراق من العقوبات الأميركية على إيران

مصطفى الكاظمي
أكد هشام داود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، أنه سيطلب مجدداً خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن استثناء العراق من العقوبات الأميركية على إيران.

وقال داود  في لقاء متلفز، نتيجة السياسات الخاطئة طوال 17 عاماً المنصرمة ما زال العراق يحتاج للاستعانة بدول اقليمية من اجل استيراد الغاز والطاقة الكهربائية ، لو كانت هناك سياسة رشيدة لما احتجنا لذلك ، الكاظمي يرغب بتقوية الاستقلال الداخلي العراقي وتنويع مصادر الطاقة ، نحن ايضاً لسنا ملزمين بالاستيراد من جهة واحدة".

واضاف " هذا التوجهات ومن بينها طلب تجديد الاعفاء من العقوبات على ايران تتطابق مع حاجات الشعب العراقي".

ولفت الى إن "زيارة الكاظمي إلى الولايات المتحدة ستستغرق من 3-4 أيام وهي زيارة مهمة"، مبينا أن "هناك محطات أساسية للحوار ليس فقط بالجانب الأمني والعسكري الذين سيحظيان بالاهتمام الاكبر بل ايضاَ العلمي والاقتصادي والزراعي".

وأضاف داود، أن "وزراء المالية والنفط والوزراء الامنيون سيرافقون الكاظمي، وايضاً الوفد المحاور الذي بدأ الحوار الاستراتيجي مع الجانب الأميركي، وسيدافع الكاظمي عن مصالح العراق في الزيارة".

وعن ملف التواجد العسكري في البلاد، قال هشام داود إن "هناك حاجة للإبقاء على المساعدة الأميركية في جانبي التسليح والتدريب والعراق بحاجة لتقوية علاقاته مع الجانب الأميركي"، مشيراً إلى أن "القوات الأميركية الموجودة أتت بدعوة من الحكومة العراقية عام 2014 والحكومة الحالية تريد سحب العلاقة لمستوى متكافئ".

وبشأن الانتخابات المبكرة، أكد مستشار الكاظمي، أن "الكاظمي عمل على مد جسور مع الشباب العراقي المحتج، وهناك تقدم جيد في تنفيذ البرنامج الوزاري توج قبل أيام بالدعوة لانتخابات مبكرة في حزيران 2021"، مشددا على ضرورة "تحرك الكتل السياسية لإنجاز قانون الانتخابات وإتمامه".

وبخصوص الموازنة المالية للعام الجاري، قال داود إن "الحكومة الحالية لم تستطع انجاز موازنة لعام 2020 بسبب ملفات ملحة، ومن الواجب ايجاد حلول لإنجاز موازنة 2021"، مبينا أن "الحكومات المتعاقبة على العراق تنتهي مهامها بوضع أسوأ من التي قبلها الامر الذي زاد معدلات الفقر".

وأكمل أن "الحكومة ملزمة بتوفير أكثر من 6.5 مليار دولار شهرياً لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين بينما المدخول الشهري لا يتجاوز 2 مليار"، مشيرا الى أن "الحكومة تفكر بفتح التفاوض مع الشركات النفطية ولا يمكن إعادة النظر بالكامل باتفاقات مضى على تطبيقها عدة أعوام".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
oyfwdah37mi6thqcdvc4wpp2r4

النزاهة: السجن سبع سنوات لمعاون محافظ ديالى الأسبق لإضراره المال العام 12 آب 2020 02:00 م

حشيشةة

القبض على متهمين بحوزتهما ٤١ كيلو غراما من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة 12 آب 2020 01:55 م

5b18101ed43750d5578b4596

ائتلاف العبادي يطالب الحكومة التركية بالالتزام بسياسة حسن الجوار 12 آب 2020 01:45 م

border-arar

خبير اقتصادي: افتتاح معبر عرعر بين العراق و السعودية سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما 12 آب 2020 01:42 م

c1dd0687-0d4a-43dc-bf9d-c789a7f91dce_16x9_1200x676

نائب كردي : زيارة الكاظمي لواشنطن مهمة جدا لكي يأخذ العراق دوره الفعال في عملية التوازن في المنطقة 12 آب 2020 01:40 م

469175Image1

نائب يؤكد ان اغلبية اعضاء البرلمان يؤيدون الانتخابات المبكرة لكنهم يدعون إلى موعد أبكر من حزيران 12 آب 2020 01:37 م

9F4273B3-B2AD-4C4E-BC77-743D6C44A5C3

الدايني: ميليشيات اللا دولة تصنع الدمار وتستهدف الآمنين في ديالى 12 آب 2020 01:33 م

10ipj-21-3

علاوي: لايمكن اجراء اي انتخابات الا وفق مفوضية وقانون جديدين وبنظام بايومتري 12 آب 2020 01:31 م

التعليقات