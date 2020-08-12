"باسيج الفنانين".. ماذا تعرف عن أفلام وأغاني إيران التي ينتجها الحرس الثوري الإرهابي وينشرها على العالم؟

عبر الإرهابي حساني استطاع الحرس الثوري تجنيد 500 فنان إيراني على حرب العصابات طوال السنوات الماضية!



لا تقتصر بدع الحرس الثوري الإيراني على عمليات القتل والتنكيل داخل وخارج إيران. ما تكشف مؤخرا أنه يد طولى في الفن الإيراني!!

موقع "راديو فردا" الإيراني توقف أمام، قائد الهجوم الثقافي للحرس الثوري الإيراني، المسؤول الأول عن تعبئة اغاني وأفلام ايران وتصديرها للخارج، هذه العملية التي تتم في السجون والزنازين وعلى جثث الأبرياء ووسط الميليشيات وعبر تجنيد الفنانين للدفاع عن إرهاب خامنئي ونشر افكاره عبر الأغاني والأفلام والاعمال الدرامية، كل هذا يتم عبر شخص لا يزال مجهولا للاعلام الدولي.. إنه الارهابي عنصر الحرس الثوري إحسان محمد حساني الذي كان قريبا من الارهابي سليماني ويستقي أفكار الاغاني والافلام منه ومن وحي عمليات القتل والتعذيب التي كان يقوم بها في سوريا وغيرها!!

ووفق التقرير، فحساني، إرهابي ومحقق وفنان والرجل الذي يقود الهجوم الثقافي للحرس الثوري الإيراني. عبر منظمة الأوج للفنون والإعلام، هي واحدة من العديد من المؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC) ، والتي تهدف إلى نشر أيديولوجيتها المتشددة وتشكيل ثقافة إيران لتناسب أجندة الملالي.

إحسان محمد حساني ، الرجل الذي يرأس التنظيم وينفق ميزانيته الضخمة، كان إرهابيا في سوريا ، ومساعدًا لكبار قادة الحرس الثوري الإيراني مثل قاسم سليماني، وحتى محققًا استجوب السجناء السياسيين.



محمد حساني لديه خلفية أمنية. في مارس 2017 ، عيّنه قائد ميليشيا الباسيج غلام حسين غيبارافار، رئيساً لثلاث منظمات ثقافية أخرى تابعة للحرس الثوري الإيراني. بعد أربعة أشهر ، تم تعيينه أيضًا رئيسًا لـ "باسيج الفنانين"!

اللافت أن محمد الحسني يشغل خمسة مناصب، يبدو أنه "الشخصية الثقافية الشابة" المثالية لجمهورية الملالي الارهابية ، كما وصفته وكالة أنباء تسنيم المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. كانت هناك أيضًا تقارير إعلامية فكرت في فكرة أن يكون محمد الحسني الرئيس المقبل للإذاعة الحكومية هيئة إذاعة ايران. أطلق العوج في عام 2011 عندما كان اللواء محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني وكان يتابع الأجندة الثقافية للحرس الثوري منذ ذلك الحين ؛ أجندة تهدف إلى إقامة الجبهة الثقافية للثورة البغيضة.

سرعان ما أصبح "أوج" اللاعب الرئيسي في السينما والمسرح والموسيقى وفن الجرافيك والرسومات الحضرية في إيران. أنتجت العديد من الأفلام التي تحكي قصة السنوات الأربعين الماضية في إيران بالطريقة التي يتمناها الحرس الثوري الإيراني ، وليس كيف كانت بالفعل. على الرغم من أن معظم إنتاجاته أنتجها صانعو أفلام متشددون ، إلا أن وثيقة ظهرت مؤخرًا قالت إن أوج هو أيضًا شريك ومنتج مشارك للعديد من الأفلام الإيرانية ، حتى بعض الأفلام المعروفة باسم الأفلام "المستقلة".

يقول محمد الحسني الذي لا تقتصر صداقته مع قادة الحرس الثوري الإيراني على حدود إيران: "نحن فخورون بدعم الحرس الثوري الإيراني وفي الوقت نفسه ، نقدم الدعم للفنانين". لقد رافق قادة الحرس الثوري الإيراني بما في ذلك فيلق القدس السابق القائد الارهابي، قاسم سليماني خلال زياراته لسوريا وكان في نفس المروحيات معهم.

كان قريبًا جدًا من سليماني لدرجة أن أشخاصًا آخرين توسلوا إليه لترتيب لقاء مع القائد الشهير. حضر سليماني مجموعة أفلام العوج عدة مرات ، كان آخرها عام 2018 عندما بارك بداية تصوير فيلم "23 رجلاً". يحيط بمحمد الحسني مجموعة من المتشددين من بينهم نظام الدين موسوي الرئيس السابق لوكالة أنباء فارس المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والذي يشغل حاليًا منصب نائب.

يستنسخ محمد الحسني ورجاله أيديولوجية، إيران ويترجمونها إلى منتجات ثقافية مع فنانين يوافقون على العمل مع الحرس الثوري الإيراني. يتفاخر بأنه "درب 500 فنان حرب العصابات خلال عقد من الزمن". ودعا إلى نشر هاشتاج مثل "نحن خدام النظام" ، مضيفًا "إننا نفخر بكسب قوتنا في هذا النظام السياسي".

ويحافظ على علاقات وثيقة مع بعض صانعي الأفلام المتشددين مثل إبراهيم حاتمي كيا ، الذي أشاد به باعتباره "الضوء الموجه للجيل الثالث من أطفال ايران يقول: أطفالنا هم الجنود المجهولون للارهاب القادم. يرتمي تحت أحضان خامنئي طول الوقت ويطمع في المزيد

ا.ي