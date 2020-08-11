رموز ميليشيات إيران أمام المحكمة الجنائية الدولية.. نقلة في ملاحقة مجرمي طهران

فائق الشيخ علي: قائمة بـ41 مسؤولا عراقيا فاسدًا أمام المحكمة منهم الفياض والعامري والجزائري



فيما وصف بتطور سياسي وجنائي هائل، يقوده الوطنيون في العراق ضد ميليشيات ايران. كشف النائب فائق الشيخ علي أن رئيس المنظمة الأمريكية العراقية، علي فاضل سيقوم برفع دعوى قضائية ضد نحو 41 مسؤولا عراقيا غالبيتهم من رموز ميليشيات إيران للمطالبة بالتحقيق معهم في جرائم مروعة بالعراق في مقدمتها الفساد.

وأعلن النائب فائق الشيخ علي، أن رئيس المنظمة الامريكية-العراقية لمكافحة الفساد ( IAACO ) علي فاضل سيقيم دعوى قضائية ضد 41 مسؤولا عراقيا مقربين من إيران.

وقال الشيخ علي، في تغريدة له على "تويتر"، سيقيم البطل علي فاضل الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد 41 مسؤولا وميليشياوياً عراقياً.



وأوضح أن "القائمة تبدأ بفالح الفياض وتنتهي بحامد الجزائري. ويحمل هادي العامري الرقم 6 فيها"، مضيفا "من جهتي سأقوم بدوري بإذن الله".

الشيخ علي أوضح أن القائمة تبدأ بفالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي الإرهابي، وتنتهي بحامد الجزائري، زعيم سرايا الخراساني، التابع للحشد الشعبي الارهابي، ويحمل هادي العامري، زعيم تحالف الفتح الإرهابي الرقم 6 فيها، مبيناً أنه سيقوم بدوره، وعاداً ذلك "بشرى للشعب العراقي".



ويشار إلى أن فائق الشيخ علي، هاجم "الميليشيات العراقية" ووصفها بـ"الخنيثة الخبيثة"، وهدد في اكثر من مرة، قادة الفصائل المسلحة الإيرانية، ومنهم هادي العامري، بتقديمهم للقضاء بتهم القتل والاختلاس.

الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، نقلة نوعية لملاحقة مجرمو إيران القتلة الفاسدين داخل العراق.

أ.ي