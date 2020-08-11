بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 11 آب 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 11 آب 2020 04:34 م

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 171 شخصاً

تفجير بيروت
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة قتلى انفجار بيروت ارتفعت إلى 171 قتيلا، فيما تراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.

وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن خلال اجتماع مع مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ريك برينن، إن حوالى 1500 جريح بحاجة لعلاجات دقيقة خاصة، علما أن 120 جريحا لا يزالون في العناية الفائقة.
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