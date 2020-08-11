هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب جنوب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، محافظة فارس جنوب إيران.



وحددت المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران، مركز الهزة الارضية في بلدة فراشبند على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.



وتبعد بلدة فراشبند 180 كيلومترا جنوب غرب مدينة شيراز مركز محافظة فارس.

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع هذه الهزة الأرضية.