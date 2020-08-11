نائب عن الفتح : زيارة الكاظمي لواشنطن ستفشل لهذا السبب

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الثلاثاء , ان ملف انسحاب القوات الأجنبية من العراق يجب ان يتصدر ملفات مباحثات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في واشنطن وبعكسه فان الزيارة ستكون غير منتجة ويجب الغائها.

وقال جابر, ان “الشعب العراقي والكتل السياسية تتطلع الى انهاء أي تواجد عسكري اجنبي على الأراضي العراقية وانه اصبح من اهم مطالب العراق في سياسيته الخارجية وذلك لتحقيق مبدا السيادة الكاملة”.

وأضاف ان “زيارة الكاظمي الى واشنطن يجب ان يكون ملف انسحاب بجدولة يتفق عليها الجانبين من اول الملفات خلال المباحثات المقبلة”.

وشدد جابر على انه “في حال غياب البحث في ملف الانسحاب فان الزيارة ستكون فاشلة وغير منتجة وعلى الحكومة الغاء الزيارة”.