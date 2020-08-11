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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 11 آب 2020 03:42 م

متظاهرون يقطعون طريق محطة غاز الرميلة في البصرة

قطع طريق
أقدم عدد من المتظاهرين في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، على قطع طريق غاز الرميثة للمطالبة بفرص عمل.

وقال مصدر محلي في تصريح صحفي، إن "عدد من المتظاهرين اقدموا على قطع طريق محطة غاز الرميلة في البصرة، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم".

وتابع المصدر: أن "التظاهرة جاءت بعد وعود اطلقتها شركة غاز البصرة تضمنت ١٠٠ درجة وظيفية ادرجت اسمائهم ضمنها دون ان تنفذ".

وتشهد المحافظات الجنوبية، منذ عدة أشهر، احتجاجات وتظاهرات للمطالبة بتوفير الخدمات، وفرص العمل، وإصلاح منظومة الكهرباء.

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