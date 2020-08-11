الصحة : تسجيل 3396 إصابة جديدة بكورونا و2312 حالة شفاء اليوم

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2312 حالة شفاء، واشارت الى وفاة 67 شخصا بسبب المرض خلال 24 ساعة الماضية.

تم فحص 18901 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1183950.

وقال الوزارة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه ":

وأوضحت الوزارة أن مختبراتها سجلت هذا اليوم 2312 حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الرصافة 204



بغداد / الكرخ 510

مدينة الطب 60

النجف الأشرف 62

السليمانية 46

أربيل 95

دهوك 30

كربلاء 262

كركوك 63

ديالى 83

واسط 142

البصرة 123

ميسان 52

بابل 208

الديوانية 94

ذي قار 65

الأنبار 29

نينوى 88

صلاح الدين 96



وأشارت الى أن الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3396 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 273

بغداد الكرخ 123

مدينة الطب 90

النجف 244

السليمانية 167

أربيل 398

دهوك 88

كربلاء 278

كركوك 222

ديالى 107

واسط 117

البصرة 426

ميسان 188

بابل 124

الديوانية 113

ذي قار 119

الأنبار 34

المثنى 106

نينوى 122

صلاح الدين 57





أما الوفيات فبلغت بحسب الوزارة، 67 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 3

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

النجف 2

السليمانية 4

أربيل 9

كربلاء 2

كركوك 8

ديالى 3

واسط 3

البصرة 8

ميسان 1

بابل 8

الديوانية 3

ذي قار 1

المثنى 3

نينوى 1



وبينت الوزارة أن مجموع الشفاء منذ تفشي الفيروس بلغ 112102 نسبة الشفاء 71,5% ، ومجموع الإصابات : 156995والراقدين الكلي: 39362 والراقدين في العناية المركزة: 545 ومجموع الوفيات بلغ 5531



