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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 آب 2020 03:41 م

الصحة : تسجيل 3396 إصابة جديدة بكورونا و2312 حالة شفاء اليوم

كورونا في العراق
أعلنت وزارة الصحة  ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2312 حالة شفاء، واشارت الى وفاة 67 شخصا بسبب المرض خلال 24 ساعة الماضية.   
تم فحص  18901 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق  1183950.
وقال الوزارة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه ":
وأوضحت الوزارة أن مختبراتها سجلت هذا اليوم 2312 حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   204

بغداد / الكرخ      510
مدينة الطب        60
النجف الأشرف    62
السليمانية           46 
أربيل                95
دهوك                30         
كربلاء             262
كركوك             63
ديالى               83
واسط              142          
البصرة             123
ميسان               52
بابل                 208 
الديوانية              94
ذي قار             65
الأنبار               29    
نينوى                88
صلاح الدين        96            

وأشارت الى أن الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3396 حالة،  وكما يلي:
بغداد الرصافة   273
بغداد الكرخ     123  
مدينة الطب      90  
النجف            244
السليمانية        167       
أربيل            398
دهوك           88                
كربلاء        278
كركوك        222 
ديالى          107
واسط         117
البصرة       426
ميسان        188
بابل           124
الديوانية      113  
ذي قار        119
الأنبار          34
المثنى          106
نينوى          122
صلاح الدين    57   


أما الوفيات فبلغت بحسب الوزارة،   67    حالة  وكما يلي :
بغداد الرصافة     3
بغداد الكرخ        4
مدينة الطب        4
النجف              2
السليمانية          4
   أربيل          9                  
كربلاء          2
كركوك         8
ديالى            3
واسط           3
البصرة        8
ميسان          1  
بابل            8
الديوانية       3
ذي قار        1
المثنى         3        
نينوى           1

 وبينت الوزارة أن مجموع الشفاء منذ تفشي الفيروس بلغ  112102  نسبة الشفاء  71,5% ، ومجموع الإصابات : 156995والراقدين الكلي: 39362 والراقدين في العناية المركزة: 545   ومجموع الوفيات بلغ   5531

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