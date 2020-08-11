الصحة : تسجيل 3396 إصابة جديدة بكورونا و2312 حالة شفاء اليوم

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2312 حالة شفاء، واشارت الى وفاة 67 شخصا بسبب المرض خلال 24 ساعة الماضية.
تم فحص 18901 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1183950.
وقال الوزارة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه ":
وأوضحت الوزارة أن مختبراتها سجلت هذا اليوم 2312 حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 204
بغداد / الكرخ 510
مدينة الطب 60
النجف الأشرف 62
السليمانية 46
أربيل 95
دهوك 30
كربلاء 262
كركوك 63
ديالى 83
واسط 142
البصرة 123
ميسان 52
بابل 208
الديوانية 94
ذي قار 65
الأنبار 29
نينوى 88
صلاح الدين 96
وأشارت الى أن الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3396 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 273
بغداد الكرخ 123
مدينة الطب 90
النجف 244
السليمانية 167
أربيل 398
دهوك 88
كربلاء 278
كركوك 222
ديالى 107
واسط 117
البصرة 426
ميسان 188
بابل 124
الديوانية 113
ذي قار 119
الأنبار 34
المثنى 106
نينوى 122
صلاح الدين 57
أما الوفيات فبلغت بحسب الوزارة، 67 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 3
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 4
النجف 2
السليمانية 4
أربيل 9
كربلاء 2
كركوك 8
ديالى 3
واسط 3
البصرة 8
ميسان 1
بابل 8
الديوانية 3
ذي قار 1
المثنى 3
نينوى 1
وبينت الوزارة أن مجموع الشفاء منذ تفشي الفيروس بلغ 112102 نسبة الشفاء 71,5% ، ومجموع الإصابات : 156995والراقدين الكلي: 39362 والراقدين في العناية المركزة: 545 ومجموع الوفيات بلغ 5531
تم فحص 18901 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1183950.
وقال الوزارة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه ":
وأوضحت الوزارة أن مختبراتها سجلت هذا اليوم 2312 حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 204
بغداد / الكرخ 510
مدينة الطب 60
النجف الأشرف 62
السليمانية 46
أربيل 95
دهوك 30
كربلاء 262
كركوك 63
ديالى 83
واسط 142
البصرة 123
ميسان 52
بابل 208
الديوانية 94
ذي قار 65
الأنبار 29
نينوى 88
صلاح الدين 96
وأشارت الى أن الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3396 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 273
بغداد الكرخ 123
مدينة الطب 90
النجف 244
السليمانية 167
أربيل 398
دهوك 88
كربلاء 278
كركوك 222
ديالى 107
واسط 117
البصرة 426
ميسان 188
بابل 124
الديوانية 113
ذي قار 119
الأنبار 34
المثنى 106
نينوى 122
صلاح الدين 57
أما الوفيات فبلغت بحسب الوزارة، 67 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 3
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 4
النجف 2
السليمانية 4
أربيل 9
كربلاء 2
كركوك 8
ديالى 3
واسط 3
البصرة 8
ميسان 1
بابل 8
الديوانية 3
ذي قار 1
المثنى 3
نينوى 1
وبينت الوزارة أن مجموع الشفاء منذ تفشي الفيروس بلغ 112102 نسبة الشفاء 71,5% ، ومجموع الإصابات : 156995والراقدين الكلي: 39362 والراقدين في العناية المركزة: 545 ومجموع الوفيات بلغ 5531