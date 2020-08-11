ديالى تسجل 107 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية

أعلنت دائرة صحة ديالى، عن تسجيل 107 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية بينها 12 للكوادر الصحية.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح صحفي، إن صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ480 مسحة جديدة تبين بان 107 منها موجبة اي مصابة بينها 12 للكوادر الصحية بمختلف الاختصاصات.

وأضاف العزاوي، أن 83 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت 3 حالات وفاة.

وأشار العزاوي إلى أن تراكمية حالات الإصابة ارتفعت إلى 4733 حالة فيما حالات الشفاء بلغت 3903حالة وحالات الوفاة 145 حالة.

وكانت ديالى سجلت في آذار الماضي أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من أهالي خان بني سعد.