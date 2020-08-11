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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 آب 2020 02:52 م

مراقبون : مصطفى الكاظمي أخفق في تنفيذ 78% من وعوده للعراقيين

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أكد مراقبون وسياسيون اليوم ، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اخفق في تنفيذ 78% من وعوده التي قطعها على نفسه منذ تكليفه برئاسة الوزراء في نيسان الماضي.
وسجل الكاظمي على نفسه  “28 وعدا  تتعلق بملفات السياسة والامن والاقتصاد والخدمات الأخرى، أخفق بتنفيذ 22 وعدا منها (78.6%) إخفاقا تاما، مقابل تحقيقه وعدين فقط (7.1%)، فيما أوفى جزئياً بتحقيق 4 وعود أخرى (14.3%)”.
وأضافوا  أن “الكاظمي اوفى بوعد وحيد، وهو تحديد موعد للانتخابات المبكرة، أوفى جزئيا بتعهده حول تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، وتطوير العلاقات الخارجية، لكنه فشل في تحقيق (أربعة) وعود، وهي محاربة الفساد والفاسدين، والتعهد بحماية السيادة واعتبارها “خطا أحمر”، وترسيخ العلاقة بين حكومة المركز واقليم كردستان، واطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل مجلس استشاري شبابي تطوعي”.
واوضح المراقبن انه “في الملف الخدمي، أطلق الكاظمي (خمسة) وعود نجح بتنفيذ وعد واحد منها، وهو عدم المساس برواتب المتقاعدين، فيما فشل بتنفيذ (أربعة) منها، وهي استكمال مشروع الحكومة الالكترونية، وعدم توزيع قطع الاراضي بشكل عشوائي للمواطنين، والتوجه للتخطيط العمراني، والتعهد بغلق مخيمات النزوح، وتطوير المؤسسات التعليمية والتربوية”.

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