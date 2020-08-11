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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 11 آب 2020 02:51 م

تسجيل 113 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الديوانية

كورونا في العراق
أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و94 حالة شفاء.

وذكر إعلام صحة الديوانية في بيان، أن "دائرة صحة الديوانية سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "المحافظة سجلت 94 حالة شفاء من الفيروس، دون وجود حالات وفيات".
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