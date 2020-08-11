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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 آب 2020 02:16 م

السعودية والعراق تدرسان إلغاء رسوم تأشيرة الدخول بين البلدين

السعودية والعراق

  أكد السفير العراقي في المملكة العربية السعودية، قحطان الجنابي، على وجود مشاورات ثنائية بين المملكة والعراق لإلغاء سمات الدخول بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية، وإلغاء رسوم السمات بالنسبة لحملة الجوازات العادية.

وأضاف الجنابي في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن إلغاء تلك الرسوم لتسهيل تنقل المواطنين بين البلدين، مشيراً إلى المردود الاقتصادي المتوقع لهذا الأمر.
وقال الجنابي إن فتح منفذ جديدة عرعر سيحدث قفزة اقتصادية بالنسبة لمدينة عرعر والمدن القريبة منها، وأيضاً في محافظة الأنبار ومدينة النخيب، لافتاً إلى أن الطرفين بصدد استكمال بعض المتطلبات اللوجستية والفنية، متوقعاً أن يكون افتتاح المنفذ قريباً.
كان السفير العراقي لدى المملكة أكد في يوليو/ تموز الماضي أن المجلس التنسيقي العراقي السعودي اتفق، خلال اجتماعه بالرياض، على الاستثمار في مشاريع عراقية كبيرة؛ حيث اتفق الطرفان على الشروع قريباً ببناء هدية الملك سلمان المتمثلة ببناء ملعب رياضي في بغداد.
وكان وزير المالية العراقي عبدالأمير علاوي، قال في وقت سابق إن التعاون بين العراق والسعودية مستمر في المجالات كافة ومن بينها فتح أبواب الاستثمار وتفعيل الاتفاقات الثنائية الموقّعة التي تُعنى بقطاعات النفط والطاقة والصناعة والزراعة والتبادل التجاري.
 



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أخر تعديل: الثلاثاء، 11 آب 2020 02:57 م
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