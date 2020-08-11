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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 آب 2020 01:41 م

مشانق إيران مستمرة .. الحكم بإعدام شخصين بتهمة التجسس

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أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، عن إصدار أحكام بالإعدام بحق شخصين بتهمة التجسس لصالح جهات خارجية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي.
وقال إسماعيلي: إن ”القضاء أصدر حكم الإعدام بحق مسعود مصاحب الذي كان يشغل وظيفة أمين عام جمعية الصداقة الإيرانية النمساوية، وكان يتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي وألمانيا، وهو مسجون لمدة 10 سنوات، وعقوبة الإعدام أصبحت قرارا نهائيا بحقه“.
وأضاف أن ”المتهم الثاني المحكوم بالإعدام، يدعى شهرام شيرخاني، وكان يتجسس ويسعى لتجنيد عناصر إيرانية لصالح بريطانيا“، مشيرا إلى أنه أعطى العدو عقودا خاصة بالبنك المركزي، والبنك الوطني الحكومي ووزارة الدفاع.


كما كشف المتحدث باسم القضاء الإيراني، عن عملية اعتقال جرت مؤخرا طالت 5 أشخاص في وزارة الخارجية، وشركات الصناعات والمكونات في مجال الطاقة، ووزارة الدفاع وهيئة الطاقة الذرية.

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