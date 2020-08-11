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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 آب 2020 01:31 م

نائب: البرلمان سيدعو أعضاءه لعقد الجلسة الأولى للفصل التشريعي المقبل

جمال كوجر


نفى النائب عن التحالف الكردستاني جمال كوجر , تعرض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بوباء كورونا , مؤكد ان المجلس معطل أصلا منذ الثالث من تموز الماضي ولاتوجد أي حركة داخل مبنى المجلس سواء من الأعضاء او الموظفين .


وقال كوجر في تصريح  صحفي ان ” التسريبات بشان وجود إصابات كثيرة باعضاء مجلس النواب التي ربما ستعطل عقد جلسات المجلس بعد انتهاء العطلة التشريعية عار عن الصحة ” .


وأضاف ان ” مجلس النواب أصلا معطل منذ الثالث من تموز الماضي ولاتوجد أي حركة داخل المبنى سواء من الأعضاء او الموظفين”.


وأشار كوجر إلى أن “مجلس النواب سيدعو أعضائه لعقد الجلسة الأولى للفصل التشريعي المقبل ولا توجد أي نيات بتمديد العطلة التشريعية ولاي أسباب ومنها الصحية لكون المجلس قد اتخذ كامل الإجراءات الوقائية ” .

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