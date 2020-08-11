التربية: لا تغيير في موعد امتحانات السادس الإعدادي

أكدت وزارة التربية أن امتحانات السادس الإعدادي ستجرى في شهر أيلول، ولا تغيير في موعدها.



وقال وزير التربية، علي حميد الدليمي، في تصريح صحفي: إن “امتحانات السادس الإعدادي ستجري في مطلع شهر أيلول المقبل، وهو موعد نهائي للامتحانات”.





وشدد الدليمي على “التنسيق العالي بين وزارة التربية ووزارات الصحة والداخلية، بالإضافة إلى مديرية الدفاع المدني لتوفير الأدوات الوقائية اللازمة للطلاب، فضلا عن تعقيم وتعفير المدارس كافة”.



ووافقت وزارة التربية على تأجيل الامتحانات لطلبة الصف السادس الإعدادي داخل العراق للأول من أيلول المقبل. من جانب متصل، نشرت وزارة التربية، الجدول الجديد لامتحانات طلبة السادس الاعدادي المنتظمين (بفروعه كافة) للعام الدراسي 2019/2020 الدور الاول.واوضحت الوزراة في الجدول الجديد ان اول ايام الامتحانات سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020.



واكدت انه إذا صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبالجدول نفسه. وبينت ان الامتحان يبدأ الساعة السابعة صباحا حسب التوقيت المحلية لمدينة بغداد داخل وخارج العراق.