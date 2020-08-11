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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 آب 2020 01:25 م

نائب عن سائرون: الظروف الراهنة للبلاد تحتم استئناف جلسات مجلس النواب

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

اكدت كتلة تحالف سائرون النيابية ان الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد تحتم استئناف جلسات مجلس النواب، مشيرة  الى عدم وجود ارادة سياسية لإستئناف جلسات البرلمان .


وقال النائب عن التحالف، برهان المعموري، ان «الظروف التي يمر بها العراق واستمرار الازمة المالية والصحية والخدمية وازمة الكهرباء وامتحانات طلبة الجامعات والمعاهد والسادس الاعدادي، تحتم على مجلس النواب استئناف جلساته مع الالتزام بالوقاية الصحية «.


وأضاف انه «تم جمع تواقيع لاستئناف الجلسات لمناقشة اهم القرارات وتشريعات القوانين المهمة العالقة، لكن لم تكن هناك ارادة حقيقية لعقد الجلسات «. مبينا أن «هيئة الرئاسة لا تتحمل وحدها مسؤولية عدم عقد الجلسات، وانما الكتل السياسية تتحمل المسؤولية ايضا لحث نوابها على الحضور».


واوضح ان «كتلة سائرون طالبت بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب واستضافة عدد من الوزراء لمناقشة ازمة الكهرباء، وكذلك الجانب الصحي والتربوي، وموضوع القرارات الي صدرت من مجلس الوزراء بشان تجديد عقود شبكات الهاتف النقال وتداعيتها «.


بالمقابل، قالت كتلة عراقيون ان تعطيل جلسات مجلس النواب غير مبرر، وبإمكان البرلمان عقد جلساته على وفق تعليمات السلامة الوطنية، واكدت ان تعطيل السلطة التشريعية سيجعل الحكومة تعمل بلا رقابة.


وقال النائب رعد المكصوصي ان «اكثر من 160 نائبا وقعوا طلبا لاستمرار عقد جلسات مجلس النواب لكن رئاسة البرلمان لم تبت بالموضوع حتى الآن». مشيرا الى: ان تعطيل البرلمان غير مبرر قطعا .


واضاف ان «تعطيل عمل السلطة التشريعية سيجعل الحكومة تعمل بمعزل عن الرقابة التشريعية «. مطالبا رئاسة مجلس النواب باستئناف عقد جلسات البرلمان مع توجيه النواب الالتزام بتعليمات لجنة الصحة والسلامة الوطنية.

 

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