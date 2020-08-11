البعيجي: سندعم الكاظمي برلمانيا خلال زيارتة إلى أمريكا بشرط

شدد النائب منصور البعيجي، الثلاثاء، على ضرورة ان يتعامل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من باب القوة مع واشنطن خلال زيارته، فيما اشار الى انه سيتم دعم زيارته برلمانيا بشرط.



وقال البعيجي في بيان له ان “على رئيس مجلس الوزراء ان يتعامل من باب القوة مع الجانب الامريكي خلال زيارتة المرتقبة الى امريكا وان يبتعد عن الضعف ويكون قويا بطرح كافة الملفات على الطاولة للحوار وان يكون موضوع اخراج القوات الاجنبية اولها”.





واضاف “اننا سندعم الكاظمي برلمانيا خلال زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية شرط ان يطرح الملفات المهمة واولها اخراج القوات الاجنبية والتعامل مع العراق على انه بلد مستقل يتمتع بالسيادة وان لايتدخلو بشؤننا الداخلية نهائيا”.



واكد ان “امريكا تحاول ان تتعامل مع العراق بطريقة المحتل وهذا الامر مرفوض ولن نقبل به نهائيا وان بلدنا مستقل وذات سيادة”، داعيا “الكاظمي الى ان يتفاوض مع الرئيس الامريكي مقدما مصالح بلدنا وشعبنا فوق كل المصالح “.



وتابع ان “المرحلة المقبلة تتطلب بناء علاقات دولية تراعي السيادة وعدم تدخل الدول الاخرى بشؤننا الداخلية من قبل اي بلد كان لذلك على السيد الكاظمي ان يكون قويا خلال زيارته المرتقبة الى امريكا ويتعامل معهم بحزم اثناء طرح اي ملف وان يقدم مصلحة بلدنا وشعبنا خلال هذه الزيارة التي نأمل من خلالها ان يضع السيد الكاظمي النقاط على الحروف”.