بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 11 آب 2020
آخر الأخبار
ديالى تسجل 107 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية تعزيزات جديدة على الحدود العراقية - السورية لمنع أي محاولات تسلل إرهابية تسجيل 113 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الديوانية العراق يسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا.. والصحة: لا تعايش مع الفايروس إلا في حالة واحدة نائب: البرلمان سيدعو أعضاءه لعقد الجلسة الأولى للفصل التشريعي المقبل الكربولي بشأن رئاسة الوقف السني: تكليف المكلف تكريس للفساد عالية نصيف: الأجدر بوزير الكهرباء السابق أن يسلم نفسه للقضاء بدلاً من الاعتراض على طرده من عقار الدولة التربية: لا تغيير في موعد امتحانات السادس الإعدادي نائب عن سائرون: الظروف الراهنة للبلاد تحتم استئناف جلسات مجلس النواب عبوة ناسفة تستهدف رتلاً لقوات التحالف شمالي بغداد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 آب 2020 11:32 ص

البعيجي: سندعم الكاظمي برلمانيا خلال زيارتة إلى أمريكا بشرط

safe_image
شدد النائب منصور البعيجي، الثلاثاء، على ضرورة ان يتعامل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من باب القوة مع واشنطن خلال زيارته، فيما اشار الى انه سيتم دعم زيارته برلمانيا بشرط.

وقال البعيجي في بيان له ان “على رئيس مجلس الوزراء ان يتعامل من باب القوة مع الجانب الامريكي خلال زيارتة المرتقبة الى امريكا وان يبتعد عن الضعف ويكون قويا بطرح كافة الملفات على الطاولة للحوار وان يكون موضوع اخراج القوات الاجنبية اولها”.


واضاف “اننا سندعم الكاظمي برلمانيا خلال زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية شرط ان يطرح الملفات المهمة واولها اخراج القوات الاجنبية والتعامل مع العراق على انه بلد مستقل يتمتع بالسيادة وان لايتدخلو بشؤننا الداخلية نهائيا”.

واكد ان “امريكا تحاول ان تتعامل مع العراق بطريقة المحتل وهذا الامر مرفوض ولن نقبل به نهائيا وان بلدنا مستقل وذات سيادة”، داعيا “الكاظمي الى ان يتفاوض مع الرئيس الامريكي مقدما مصالح بلدنا وشعبنا فوق كل المصالح “.

وتابع ان “المرحلة المقبلة تتطلب بناء علاقات دولية تراعي السيادة وعدم تدخل الدول الاخرى بشؤننا الداخلية من قبل اي بلد كان لذلك على السيد الكاظمي ان يكون قويا خلال زيارته المرتقبة الى امريكا ويتعامل معهم بحزم اثناء طرح اي ملف وان يقدم مصلحة بلدنا وشعبنا خلال هذه الزيارة التي نأمل من خلالها ان يضع السيد الكاظمي النقاط على الحروف”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حرس الحدود

تعزيزات جديدة على الحدود العراقية - السورية لمنع أي محاولات تسلل إرهابية 11 آب 2020 03:25 م

11-153

مراقبون : مصطفى الكاظمي أخفق في تنفيذ 78% من وعوده للعراقيين 11 آب 2020 02:52 م

البلداوي

نائب عن الفتح يهاجم رئاسة البرلمان لهذا السبب 11 آب 2020 02:28 م

السعودية والعراق

السعودية والعراق تدرسان إلغاء رسوم تأشيرة الدخول بين البلدين 11 آب 2020 02:16 م

جمال كوجر

نائب: البرلمان سيدعو أعضاءه لعقد الجلسة الأولى للفصل التشريعي المقبل 11 آب 2020 01:31 م

محمد الكربولي

الكربولي بشأن رئاسة الوقف السني: تكليف المكلف تكريس للفساد 11 آب 2020 01:30 م

عالية نصيف

عالية نصيف: الأجدر بوزير الكهرباء السابق أن يسلم نفسه للقضاء بدلاً من الاعتراض على طرده من عقار الدولة 11 آب 2020 01:29 م

2020_6_19_12_52_11_340

التربية: لا تغيير في موعد امتحانات السادس الإعدادي 11 آب 2020 01:27 م

التعليقات