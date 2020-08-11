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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 11 آب 2020 11:21 ص

العراق يحتل المرتبة الثالثة قبل الأخير في أقل الدول سلمية لعام 2020

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احتل العراق المرتبة الثالثة قبل الأخير في أقل الدول سلمية لعام 2020 وفق ما ذكره معهد الفكر الدولي للاقتصاد والسلام (IEP).

وقال المعهد في تقرير، إن "العراق احتل المرتبة الثالثة قبل الأخير في أقل الدول سلمية حيث احتل المرتبة 161 من أصل 163 دولة مدرجة بالجدول"، مبينا أن "سوريا جاءت بعد العراق فيما تذيلت أفغانستان القائمة في أقل الدول سلمية".

وأضاف أن "أيسلندا جاءت بالمرتبة الأولى بأكثر الدول سلمية يتليها نيوزلندا ومن ثم جاءت بالمرتبة الثالثة البرتغال وجاءت النمسا بالمرتبة الرابعة"، مشيرا إلى أن "قطر احتلت المرتبة الأولى عربيا تليها الكويت ومن ثم الإمارات العربية المتحدة ومن ثم جاءت بالمرتبة الرابعة عمان".

 وأشار إلى أنه "اعتمد في تقييمه للدول على اساس 23 مؤشرًا تم تجميعها في ثلاثة معايير (الأمان والأمن المجتمعيين ، مدى الصراع المحلي والدولي المستمر، ودرجة العسكرة)"، موضحا ان "هناك تحسن 81 دولة و 80 اخرى تسجيل تدهورا".

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