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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 11 آب 2020 10:58 ص

مواطنو ذي قار يتظاهرون احتجاجاً على تردي الكهرباء

تظاهرات ذي قار
أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتظاهر عدد من المواطنين في قضاء الفهود شرق الناصرية وآخرين بناحية الكيكة في سوق الشيوخ للمطالبة بتحسين الكهرباء.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "العشرات تظاهروا في قضاء الفهود شرق مدينة الناصرية، احتجاجاً على تردي الخدمات وواقع تجهيز مناطقهم بالتيار الكهربائي، إضافة إلى المطالبة بإقالة المدراء فيها".

وأشار إلى أن "التظاهرات في ناحية العكيكة بقضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية، تجددت للمطالبة بالخدمات وإقالة مسؤولي الناحية".
وفي الأيام الأخيرة، تظاهر عدد من المواطنين في ناحية العكيكة جنوب الناصرية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المحليين فيها، بسبب تردي الكهرباء.
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