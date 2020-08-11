هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب الشرقاط

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، حدوث هزة أرضية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين عند الساعة (12:50:43) بالتوقيت المحلي.



وقالت وزارة النقل في بيان، إن "قوة الهزة قد بلغت 3.9 درجة على مقياس ريختر، وشَعرَ بها المواطنيين في المنطقة، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".



ودعا البيان، "المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".



