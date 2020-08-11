أعلنت الفرقة العاشرة في الجيش، القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في جزيرة الرمادي.

وذكر بيان للجيش ، إنه "بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الأول لواء المشاة ٣٩ الفرقة العاشرة من إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في مناطق الجرايشي والبو علي الجاسم في جزيرة الرمادي بالانبار.

واشار البيان الى أنه "تمت إحالة التجار الثلاثة للقضاء بموجب أحكام المادة ٢٨ مخدرات.

