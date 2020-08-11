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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 آب 2020 10:43 ص

المعموري يعزو تلكؤ مشاريع الإسكان إلى الشركات غير الرصينة والبيئة الطاردة للاستثمار

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري
عزا  عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب "برهان المعموري" تلكؤ مشاريع السكن في عموم المحافظات إلى الشركات غير الرصينة والبيئة الطاردة للاستثمار.

وقال المعموري : إن لجنة الخدمات والاعمار النيابية عقدت اجتماعاً بحضور مديري التخطيط والاسكان والاستثمار في وزارة الاعمار والاسكان لمناقشة واقع السكن في البلاد ، مشيراً إلى أهمية إيجاد السبل الملائمة للحد من هذه الأزمة التي ما زالت تتضاعف يوماً بعد آخر.

وأضاف المعموري : إن النمو السكاني وتزايد أعداد العوائل العراقية تزامن مع توقف شبه تام لمشاريع السكن فضلاً عن وجود عدداً من المشاريع الوزارية المتلكئة ، لافتاً إلى : إن تلك المشاريع ظلت حبراً على ورق ولم تر النور على الرغم من رصد الأموال وتهيئة اللوجستيات المناسبة لها.

وأوضح : إن البلاد اليوم بحاجة إلى ما لا يقل عن (3) ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن في عموم المحافظات ، عازياً في الوقت ذاته التلكؤ الحاصل إلى عدم وجود الإرادة الحقيقية لإنهاء أزمة السكن والتعاقد مع الشركات غير الرصينة والبيروقراطية العالية والبيئة الطاردة للاستثمار.

وأكد المعموري : إن حل أزمة السكن في العراق بحاجة إلى قرار حكومي شجاع لفسح المجال أمام كبريات الشركات الأجنبية من أجل الاستثمار في مجال السكن وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من العمل بسلاسة ، منوهاً إلى : إن الاستثمار مع الشركات العالمية العريقة هو الحل الوحيد للقضاء على أزمة السكن وتشغيل أكبر عدد من الأيادي العاملة.
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