المعموري يعزو تلكؤ مشاريع الإسكان إلى الشركات غير الرصينة والبيئة الطاردة للاستثمار

عزا عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية النائب "برهان المعموري" تلكؤ مشاريع السكن في عموم المحافظات إلى الشركات غير الرصينة والبيئة الطاردة للاستثمار.



وقال المعموري : إن لجنة الخدمات والاعمار النيابية عقدت اجتماعاً بحضور مديري التخطيط والاسكان والاستثمار في وزارة الاعمار والاسكان لمناقشة واقع السكن في البلاد ، مشيراً إلى أهمية إيجاد السبل الملائمة للحد من هذه الأزمة التي ما زالت تتضاعف يوماً بعد آخر.



وأضاف المعموري : إن النمو السكاني وتزايد أعداد العوائل العراقية تزامن مع توقف شبه تام لمشاريع السكن فضلاً عن وجود عدداً من المشاريع الوزارية المتلكئة ، لافتاً إلى : إن تلك المشاريع ظلت حبراً على ورق ولم تر النور على الرغم من رصد الأموال وتهيئة اللوجستيات المناسبة لها.



وأوضح : إن البلاد اليوم بحاجة إلى ما لا يقل عن (3) ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن في عموم المحافظات ، عازياً في الوقت ذاته التلكؤ الحاصل إلى عدم وجود الإرادة الحقيقية لإنهاء أزمة السكن والتعاقد مع الشركات غير الرصينة والبيروقراطية العالية والبيئة الطاردة للاستثمار.



وأكد المعموري : إن حل أزمة السكن في العراق بحاجة إلى قرار حكومي شجاع لفسح المجال أمام كبريات الشركات الأجنبية من أجل الاستثمار في مجال السكن وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من العمل بسلاسة ، منوهاً إلى : إن الاستثمار مع الشركات العالمية العريقة هو الحل الوحيد للقضاء على أزمة السكن وتشغيل أكبر عدد من الأيادي العاملة.

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