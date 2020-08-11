إخلاء تسع حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إخلاء 9 حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيأة في بيان ، إن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة قام باخلاء 9 حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة ترافقها قوة حماية من الجيش العراقي عائديتها إلى وزارة النفط لنقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشأت الحكومية.



وبين انه "تم إنجاز إجراءاتها الكمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة وتنظيم محضر اخلاء أصولي من قبل مديرية منفذ أم قصر الشمالي/ هيأة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية والدوائر العاملة في المنفذ الحدودي.