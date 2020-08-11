الصيادي: طلب استقدام وزير المالية السابق شكلي

وصف عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، طلب استقدام وزير المالية السابق فؤاد حسين بانه شكلي لا اكثر،.



وقال الصيادي في تصريح صحفي ان كان الاجدر برئيس الوزراء سحب يد وزير الخارجية الحالي لحين حسم القضية"، مضيفا ان العراق اليوم بحاجة الى تصحيح في مسار الدولة والقضائ على الفساد، مبينا "على رئيس الحكومة دمج بعض الوزارات كاجراء في طريق الاصلاح الذي يناشد به الجميع.



واضاف ان الحكومة الحالية حكومة فيس بوك وسيلفي ولا تواكب معاناة الشعب العراقي، داعيا الى "محاسبة كل الحكومات التي صرفت الاموال لاقليم كردستان دون الاكتراث لابناء الشعب العراقي من مبدأ التوافق السياسي على حساب المال العام ومصحلة المواطن ولاننا لا نملك ثقافة حقيقية لقيادة الدولة حتى اصبحت اموال الدولة مستباحة"، .



وتابع قائلا ان "هناك اموالا تهرب داخل العراق عن طريق اقليم كردستان فضلا عن ان الاموال التي تصل الاقليم لم تصل الى المواطن ومحاولات تكريد مناطق خارج الاقليم.

