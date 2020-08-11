صدور أمر استقدام بحق وزير المالية السابق لهذا السبب

أعلنت النائب الكردية يسرى رجب، ، صدور امر استقدام بحق وزير المالية فؤاد حسين.
وقال رجب في منشور على صفحتها عبر الفيسبوك، ان"السلطة القضائيـة اصدرت امر استقدام بحق وزير المالية السابق فؤاد حسين وفق المادة ٣٤٠ ، بسبب هدره اكثر من ٦ تريليونات دينار واستغلاله المنصب ابان ولاية الحكومة السابقة المستقيلـة".
واضافت، ان"الامر القضائي صدر على اثر شكوى نيابية مقدمة امام القضاء بحق الوزير من قبل ٣٠ نائبـا ".
وقال رجب في منشور على صفحتها عبر الفيسبوك، ان"السلطة القضائيـة اصدرت امر استقدام بحق وزير المالية السابق فؤاد حسين وفق المادة ٣٤٠ ، بسبب هدره اكثر من ٦ تريليونات دينار واستغلاله المنصب ابان ولاية الحكومة السابقة المستقيلـة".
واضافت، ان"الامر القضائي صدر على اثر شكوى نيابية مقدمة امام القضاء بحق الوزير من قبل ٣٠ نائبـا ".