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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 11 آب 2020 10:37 ص

صدور أمر استقدام بحق وزير المالية السابق لهذا السبب

فؤاد حسين
أعلنت النائب الكردية يسرى رجب، ، صدور امر استقدام بحق وزير المالية فؤاد حسين.
وقال رجب في منشور على صفحتها عبر الفيسبوك، ان"السلطة القضائيـة اصدرت امر استقدام بحق وزير المالية السابق فؤاد حسين وفق المادة ٣٤٠ ، بسبب هدره اكثر من ٦ تريليونات دينار واستغلاله المنصب ابان ولاية الحكومة السابقة المستقيلـة".
واضافت، ان"الامر القضائي صدر على اثر شكوى نيابية مقدمة امام القضاء بحق الوزير  من قبل ٣٠ نائبـا ".
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