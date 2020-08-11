صدور أمر استقدام بحق وزير المالية السابق لهذا السبب

أعلنت النائب الكردية يسرى رجب، ، صدور امر استقدام بحق وزير المالية فؤاد حسين.

وقال رجب في منشور على صفحتها عبر الفيسبوك، ان"السلطة القضائيـة اصدرت امر استقدام بحق وزير المالية السابق فؤاد حسين وفق المادة ٣٤٠ ، بسبب هدره اكثر من ٦ تريليونات دينار واستغلاله المنصب ابان ولاية الحكومة السابقة المستقيلـة".

واضافت، ان"الامر القضائي صدر على اثر شكوى نيابية مقدمة امام القضاء بحق الوزير من قبل ٣٠ نائبـا ".