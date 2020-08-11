العرباوي : من دون حصر السلاح بيد الدولة سيفوز (البلطجيون) بالانتخابات

قال السياسي المستقل صلاح العرباوي، ان من دون حصر السلاح بيد الدولة سيفوز (البلطجيون) بالانتخابات.
واضاف العرباوي في تغريدة بـ " تويتر" ان " ثلاثية بدونها لا فائدة من انتخابات مبكرة او ابكر او حتى متأخرة
السلاح بدون حصره يفوز البلطجيون، المال بدون ضبطه يفوز الفاسدون الوعي بدون وجوده يفوز الاميّون والبلطجيون والفاسدون "..
واضاف العرباوي في تغريدة بـ " تويتر" ان " ثلاثية بدونها لا فائدة من انتخابات مبكرة او ابكر او حتى متأخرة
السلاح بدون حصره يفوز البلطجيون، المال بدون ضبطه يفوز الفاسدون الوعي بدون وجوده يفوز الاميّون والبلطجيون والفاسدون "..