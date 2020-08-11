العرباوي : من دون حصر السلاح بيد الدولة سيفوز (البلطجيون) بالانتخابات

قال السياسي المستقل صلاح العرباوي، ان من دون حصر السلاح بيد الدولة سيفوز (البلطجيون) بالانتخابات.

واضاف العرباوي في تغريدة بـ " تويتر" ان " ثلاثية بدونها لا فائدة من انتخابات مبكرة او ابكر او حتى متأخرة

السلاح بدون حصره يفوز البلطجيون، المال بدون ضبطه يفوز الفاسدون الوعي بدون وجوده يفوز الاميّون والبلطجيون والفاسدون "..