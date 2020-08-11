عشرون نائبا كردستانيا يوجهون تحذيرا شديد اللهجة إلى حكومة الإقليم بشأن الرواتب

وجه عشرون نائبا من كتل مختلفة في البرلمان الكردستاني تحذيرا شديد اللهجة لحكومة الإقليم، بشأن رواتب الموظفين.





وأشار البيان الذي وقعه 20 نائبا ينتمون الى كتل مختلفة إلى أن القيام باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين ليس له أي أساس قانوني، مضيفا أن حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية تأخر صرف الرواتب كل هذه المدة، كما نحملها المسؤولية لقيامها بالاستقطاعات غير القانونية.



وشددوا في البيان أن على الحكومة الإسراع بصرف رواتب الموظفين دون أي استقطاعات، وعليها التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لضمان حصة الإقليم المالية بالاستناد الى الاستحقاقات الدستورية للمواطنين في الإقليم.