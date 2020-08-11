نائب عن ائتلاف النصر : حكومة الكاظمي تتصرف بالبلد بأسلوب فردي

قال النائب عن ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، ان حكومة الكاظمي تتصرف بالعراق بشكل فردي، لافتا الى ان هناك حاجة ملحة لعقد جلسة البرلمان.



وقال الخفاجي في تصريح صحفي ان ، العراق بامس الحاجة لجلسات البرلمان، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتصرف بفردية.





واضاف ان “البرلمان يجب ان يتخذ موقفا إزاء التفرد الحكومي مبينا ان الكل مشارك بالإخفاق ومن دون استثناء.