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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 11 آب 2020 10:04 ص

ترامب يعود لمؤتمره.. ويكشف: كان هناك إطلاق نار وتم ضبط المشتبه به

ترامب

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الثلاثاء، بأن الخدمة السرية بالبيت الأبيض أخرجت الرئيس دونالد ترامب من قاعة مؤتمر صحفي، بعد سماع إطلاق نار خارج البيت الأبيض.

وأخلت الخدمة السرية قاعة الصحافة وطلبت من الصحفيين المغادرة دون معرفة الأسباب.

من جهتها أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأنه تم استئناف المؤتمر الصحفي بعد تقارير عن أصوات إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض.

من جانبه، قال الرئيس ترامب بعد لحظات من عودته إلى المنصة: "كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ويبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية"، مشيرا إلى أنه لا يعلم بقية التفاصيل.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه تم نقل شخص مصاب للمستشفى، أصيب برصاص الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون، مبينا أنه "يدرك أن المشتبه به مسلح".

وأوضح ترامب أنه يشعر بالأمان بالبيت الأبيض في ظل وجود الخدمة السرية، قائلا إنه نقل إلى المكتب البيضاوي بعد الواقعة.

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